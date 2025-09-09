Путин доволен, что на месте "Сириуса" не построили ТЦ

Председатель ученого совета университета Роман Иванов рассказал, что для развития отечественного образования и науки используется "каждый квадратный сантиметр пространства" центра

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вспомнил, как на территории, где находится образовательный центр "Сириус", хотели построить большой торговый центр.

Речь об этом зашла во время посещения главой государства научно-технологического университета "Сириус".

"Были предложения сделать торговый центр", - с улыбкой отметил Путин, когда председатель ученого совета университета Роман Иванов рассказал, что для развития отечественного образования и науки используется "каждый квадратный сантиметр пространства" Сириуса.

Иванов поблагодарил Путина за то, что на основе олимпийского наследия все же создали образовательный центр. "Это получше", - с улыбкой подтвердил глава государства.

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа. В декабре 2020 года президент подписал закон, согласно которому городской округ Сириус стал первой в России федеральной территорией.