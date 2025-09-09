Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бизнес-форум с предпринимателями из Казахастана прошел в Московской области, где Подмосковье и Алматинская области подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня в Подмосковье прошел первый бизнес-форум с предпринимателями Алматинской области. Мы пригласили более 100 представителей бизнеса из Казахстана и Московской области. Обсудили совместные проекты, инвестиции, перспективы внешнеэкономической деятельности. <...> Вместе с Маратом Елеусизовичем подписали меморандум о сотрудничестве между нашими областями, который станет основой для новых контрактов и партнерств", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Казахстан является одним из ключевых партнеров. За пять лет товарооборот вырос в 1,8 раза. "Только за прошлый год подмосковные производители заключили 177 экспортных контрактов на поставки своей продукции в Казахстан", - уточнил Воробьев.

Он также отметил, что к апрелю 2026 года в Наро-Фоминском округе появится транспортно-логистический хаб - трехсторонний проект с Казахстаном и КНР. Благодаря хабу экспорт с Китаем вырастет в три раза. Аналогичный проект планируется в Алматинской области.