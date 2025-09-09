Вопрос требует дополнительной проработки, но поручение президента России Владимира Путина на это есть, указал врио главы региона Ростислав Гольдштейн

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральный центр по реабилитации участников специальной военной операции будет создан на базе уникального санатория "Серегово" с бальнеолечением, который действует в Республике Коми с 1929 года. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн в ходе своей прямой линии.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал решение по созданию на базе санатория "Серегово" центра по реабилитации наших военнослужащих. Наш санаторий с прекрасными характеристиками, 400 мест, где бойцы будут проходить реабилитацию. Уникальные грязи, уникальная вода, очень востребованные. Этот проект также поддержал министр обороны России Андрей Белоусов и статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель "Фонда защитников Отечества" Анна Цивилева. Вопрос требует дополнительной проработки, но поручение [президента России] на это есть", - сказал Гольдштейн.

Санаторий Серегово действует с 1929 года. Бальнеолечение проводят на основе лечебных соляных рассолов и грязей.