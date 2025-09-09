В Сергиевом Посаде прошли панихида и конференция в честь отца Александра Меня

Старший протодиакон парижского Александро-Невского кафедрального собора Иоанн Дробот отметил, что памяти Александра Меня посвящены мероприятия не только в России, но и в европейских странах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия в годовщину убийства протоиерея Александра Меня прошли во вторник в подмосковном Сергиевом Посаде, в их числе панихида на месте убийства священника, презентация первой художественной книги о знаменитом проповеднике, подготовленной его сыном Михаилом Менем, и юбилейная XX научная конференция "Меневские чтения". Об этом ТАСС сообщили в гуманитарно-благотворительном фонде имени протоиерея Александра Меня.

"Мне кажется, необходимо понять, что центр православной веры - это воскресший Христос, и это тот самый Христос, о котором просто замечательно написал отец Александр. Поэтому, мне кажется, свидетельство отца Александра продолжается и сейчас через его проповедь, через его книги. И очень хорошо, что сейчас выходят новые переводы книг отца Александра", - сказал в ходе "Меневских чтений" старший протодиакон парижского Александро-Невского кафедрального собора Иоанн Дробот, знавший отца Александра.

Он отметил, что памяти отца Александра Меня посвящены мероприятия не только в России, но и в европейских странах. Так, "10 октября в Париже состоится симпозиум специалистов по творчеству отца Александра". "И понятно, что отец Александр абсолютно заслуживает такого внимания, потому что его проповедь для двадцатого века - уникальная вещь ", - добавил клирик.

По его словам, "мы не должны забывать труды отца Александра". "Поэтому спасибо всем тем, кто поддерживает его память и, скажем так, развивают ее", - заключил отец Иоанн.

Протоиерей Александр Мень (1935-1990) был выдающимся православным богословом. 9 сентября 1990 года он был убит неподалеку от своего дома в поселке Семхоз Московской области по дороге на церковную службу. Убийство осталось нераскрытым.