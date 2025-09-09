Зрители увидят работы фотокорреспондента Александра Реки, который с 2014 года освещает события в Донбассе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специальный проект в рамках выставки "1418 дней. К 80-летию Великой Победы", который включает документальные материалы фотокорреспондентов ТАСС и молодых фотографов, работающих в зоне специальной военной операции, покажут в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Об этом сообщили ТАСС в галерее.

Зрители увидят работы фотокорреспондента ТАСС Александра Реки, который с 2014 года освещает события в Донбассе, включая сопровождение первого гуманитарного конвоя и работу в зонах боевых действий. С начала СВО он готовил репортажи об освобождении Станицы Луганской, Северодонецка, Лисичанска и других населенных пунктов. Также будет представлено творчество Дмитрия Ягодкина, который фиксировал военные действия и подвергался обстрелам. В феврале 2024 года он одним из первых вошел в Авдеевку.

Крымчанин Александр Полегенько работает в ТАСС репортером и жанровым фотографом. Его работы тоже вошли в спецпроект. По словам пресс-службы, его любовь к фотографии зародилась благодаря дедушке, у которого была своя фотолаборатория. Гости галереи увидят моменты мирной жизни Мелитополя. Среди героев-участников также Алексей Коновалов из Вологды. Он занимается журналистикой с 2002 года, работал на телеканалах, радио и в интернет-изданиях. Работает в ТАСС с 2014 года, освещает события в Херсонской и Запорожской областях с начала СВО. В июне 2023 года он одним из первых запечатлел последствия разрушения Каховской ГЭС и участвовал в эвакуации жителей.

"Петр Ковалев - фотокорреспондент ТАСС, в работах которого тонкий взгляд художника соседствует с точностью хроникера, способного одним кадром передать дыхание эпохи. Профессиональную карьеру петербуржец начал в 2008 году. Он публиковался в различных СМИ Санкт-Петербурга и ведущих мировых медиа", - рассказали об одном из участников в галерее.

Кроме того, в экспозиции будут работы фотографа-любителя Арсения Котова, который с 2015 года по 2022 год путешествовал по России и бывшим союзным республикам, собирая снимки, отражающие советское прошлое. С начала СВО он работал корреспондентом в Донбассе, освещая восстановление Мариуполя, Северодонецка и Соледара. В настоящее время готовит к публикации книгу "Новые территории" с фотографиями, сделанными во время конфликта.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.