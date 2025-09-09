Как пояснил глава региона Дмитрий Махонин, для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Число случаев лишения родительских прав в Пермском крае сократилось на 16% почти за два года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья по итогам встречи губернатора региона Дмитрия Махонина с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

"Почти за два года участия в пилотной программе "Вызов" на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают прав, на 12% меньше детей, которые остаются без попечения", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что федеральный спецпроект "Вызов" призван помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и работает на то, чтобы дети оставались в семьях, а не попадали в детские дома. По словам Львовой-Беловой, результат Пермского края - один из лучших среди пилотных регионов этого проекта.

"Это один из лучших результатов среди пилотных регионов. Только за восемь месяцев 2025 года в родные семьи вернулись 684 ребенка, из них 182 - при непосредственном сопровождении регионального куратора. Сейчас в Пермском крае специалисты сопровождают 477 семей, где воспитываются 715 детей", - сказала уполномоченный по правам ребенка.

Как пояснил глава Прикамья, для достижения таких показателей ведется работа вместе со всеми участниками системы профилактики - от опеки до системы здравоохранения. "Подход, который используем в крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматриваем возможность и расширения функционала Центров помощи детям", - добавил Махонин.