МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Бюст участника специальной военной операции, Героя России Михаила Абраменко открыли в Дербенте. Монумент установлен на территории гимназии № 18, которая носит его имя, сообщил глава города Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале.

"Это важное событие для всего города: теперь у школы, где учатся сотни ребят, есть памятник человеку, чья жизнь стала примером мужества и самоотверженности. Памятник установлен в рамках Всероссийского проекта "Аллея российской славы" при поддержке главы Дагестана Сергея Меликова. Важно отметить, что это первый из четырех бюстов Героев, которые будут установлены в республике, и он занял свое почетное место именно здесь, в Дербенте", - говорится в сообщении.

Абраменко героически погиб при выполнении боевых задач в декабре 2022 года, посмертно удостоен звания Героя России. "Михаил Абраменко прошел путь от курсанта до командира экипажа легендарного "Аллигатора". Более 600 боевых вылетов, десятки спасенных жизней, прикрытие товарищей под огнем - все это стало свидетельством его силы духа, верности долгу и любви к Родине. Выразили слова искренней благодарности матери Героя, уважаемой Надежде Алексеевне: воспитать такого человека - это огромный труд и величайшая заслуга", - написал Пашабеков.