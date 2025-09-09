Льготные препараты получают в регионе почти 130 тыс. человек. указал врио главы республики Ростислав Гольдштейн

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Количество отложенных рецептов на лекарства для льготников сократилось в Республике Коми в 1000 раз - с 3 тыс. до трех препаратов, которых нет сейчас в России. Льготные лекарства получают в регионе почти 130 тыс. человек, сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн в ходе своей прямой телевизионной линии.

"В декабре [2024 года] были сложности при переходе на новую информационную систему. Мы тогда приняли решение и обучили дополнительных специалистов, усилили режим работы, подключили студентов-медиков к этой работе <…>. Если на 29 декабря было 3 тыс. отложенных рецептов, которые не были обслужены в течение 10 дней, то на сегодня всего три. Этих препаратов нет в России сейчас, специалисты занимаются поисками", - сказал Гольдштейн.

Руководитель региона отметил, что цифровая система учета льготных рецептов донастраивается. "Надеюсь, что этот и следующий год будем проходить без потрясений, для этого и работает правительство республики", - сказал он.