Любой неравнодушный к проблеме бездомных животных может присоединиться к акции, предложенной главой РСО - Алании Сергеем Меняйло

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Государственные служащие в Северной Осетии начнут забирать бездомных собак из питомника, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Государственные и муниципальные служащие Северной Осетии выразили готовность забрать животных из "Владпитомника", откликнувшись, таким образом, на предложение главы РСО - Алания Сергея Меняйло взять на себя заботу о бездомных собаках", - говорится в сообщении.

В одном только приюте Владикавказа находятся 262 собаки. Любой неравнодушный к проблеме бездомных животных может присоединиться к акции.

Всего с начала текущего года с городских улиц отловлено 580 собак, вакцинировано - 379, стерилизовано - 363.

С начала 2025 года жители Владикавказа забрали из городского питомника 19 собак.