Гражданин РФ будет переведен из тюрьмы под домашний арест на стандартных условиях на период суда по его делу, сообщил Уильям Коффилд

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Гражданин России Денис Постовой будет переведен из тюрьмы в США под домашний арест на стандартных условиях на период суда по его делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд, уточнивший, что Постового переместят из федерального округа Колумбия в штат Флорида.

"Ему придется носить браслет с GPS-трекером, он будет ограничен домашним арестом во Флориде. Вероятно, будет и пара других стандартных ограничений. Но факт в том, что он будет освобожден [из тюрьмы], сможет регулярно общаться с защитой, сможет изучить все материалы [обвинения]", - отметил юрист.

По его словам, председательствующая на процессе судья Лорен Алихан вняла доводам адвокатов россиянина и выразила обеспокоенность по поводу способности Постового "эффективно помогать защите с подготовкой к процессу" по существу. Постовой и его защита не могли нормально знакомиться с представленными прокуратурой материалами дела "из-за ограничений в тюрьме", отметил Коффилд. Как он подчеркнул, эти условия "просто не работают". "Единственная подлинная возможность - это его освобождение [под надзор полиции], чтобы он мог поддерживать связь [с защитой] и изучать материалы [дела]", - сказал адвокат.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии американских властей, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он содержится под стражей в американской столице. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона. Пока там идут предварительные заседания.