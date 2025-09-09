ООН: число атак на школы в зонах конфликтов выросло на 44% в 2024 году

Нападения привели "к гибели, похищению и травмированию тысяч учителей и учеников", говорится в заявлении организации

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество нападений на школы в зонах конфликтов по всему миру увеличилось на 44% в 2024 году по сравнению с годом ранее до более чем 41 тыс. случаев. Об этом говорится в заявлении ООН по случаю Международного дня защиты от нападений в сфере образования, который отмечается 9 сентября.

Отмечается, что нападения привели "к гибели, похищению и травмированию тысяч учителей и учеников". При этом больше всего нападений были зафиксированы в Палестине, в частности в секторе Газа, в Демократической Республике Конго (ДРК), Сомали, Нигерии и на Гаити.