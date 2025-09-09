Как сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре, в Махачкале и в береговой полосе Каспийского моря незаконно образованы более 100 земельных участков, на которых расположены рестораны, гостиницы, хозяйственно-бытовые строения

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура инициировала снос незаконно построенных объектов на берегу Каспийского моря в Дагестане и подала в суд 74 соответствующих иска, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"В целях возвращения в государственную собственность незаконно захваченной береговой полосы и акватории Каспийского моря прокуратурой в суды направлено 74 исковых заявления с требованием о признании незаконным результатов их межевания и сносе объектов капитального строительства для обеспечения свободного доступа граждан к морю и береговой полосе", - говорится в сообщении.

Установлено, что в Махачкале и в береговой полосе Каспийского моря незаконно образованы более 100 земельных участков, на которых расположены рестораны, гостиницы, хозяйственно-бытовые строения. Они в нарушение водного законодательства расположены в двадцатиметровой зоне береговой полосы и ограничивают свободный доступ граждан к морю, отметили в ведомстве.

Отмечается, что нарушения выявлены в ходе проверки Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой законности действий органов местного самоуправления и иных лиц при формировании и предоставлении в пределах береговой полосы земельных участков и недвижимости в частную собственность, выявленных при обследовании побережья Каспийского моря.