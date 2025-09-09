С 11 сентября их начнут выдворять из страны, сообщили в МВД

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Иностранные граждане, которые утратили законное основание для нахождения в России, могут беспрепятственно урегулировать свой правовой статус в стране в течение дня, с 11 сентября такой возможности уже не будет, их начнут выдворять из страны. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

Там пояснили, что в среду, 10 сентября, завершается срок действия указа президента РФ, предоставляющего иностранным гражданам, утратившим законное основание для нахождения в стране, возможность урегулировать свой правовой статус. "С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем", - сказали в ведомстве.

В МВД отметили, что это касается и граждан Украины, которые имеют возможность получить вид на жительство или сразу подать документы на получение российского гражданства при наличии постоянной регистрации на территории Украины.

С 11 сентября иностранцам-нарушителям будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

В МВД РФ напомнили, что иностранцы-нарушители для урегулирования статуса могут обратиться в паспортно-визовый центр министерства по месту фактического проживания или в ближайшее подразделение по вопросам миграции его территориальных органов, в Москве - в ММЦ "Сахарово".