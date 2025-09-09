Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 400 автомобилей находятся в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 00:00 мск, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - сказано в сообщении.

Со стороны Тамани очереди к пункту досмотра нет.

В 16:00 мск 9 сентября со стороны Керчи очередь превышала 1,1 тыс. машин, время ожидания составляло более трех часов.