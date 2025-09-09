Погодное явление ухудшит видимость на дорогах Москвы до 200-700 м

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен Гидрометцентром РФ в среду из-за тумана, который ухудшит видимость на дорогах Москвы до 200-700 м в 6-7 утра. Это погодное явление, как ожидается, будет наблюдаться до конца недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздух в Москве высокий и малоподвижный, <…> когда температура понижается, то <…> относительная влажность существенно повышается. Потому что температура приближается к точке росы, а влажность - к насыщению, именно поэтому происходит конденсация водяных паров. В результате образуется так называемый радиационный туман, который прогнозируется в столице в течение всех ночей до конца недели, даже в ночь на понедельник. В ближайшую ночь и утром в 6-7 часов видимость в тумане будет составлять всего 200-700 м", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что в пониженных местах видимость может снизиться до 100 м. "То есть тут должна быть предельная аккуратность для водителей, потому что такой туман - это явление неблагоприятное, опаснейшее. Это желтый уровень опасности", - заключил он.