В столице Камчатки запустили бесплатные экскурсии к историческим местам города

В мэрии города уточнили, что экскурсии посвящены обороне порта Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии к историческим местам запустили в Петропавловске-Камчатском, жителям и гостям города расскажут об обороне порта Петропавловск и других значимых исторических событиях региона, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Участники смогут посетить памятник Витусу Берингу, исторические места и арт-объекты в парке на сопке Никольская, братскую могилу защитников Петропавловска, памятники "Слава" и "Героям III батареи лейтенанта А. П. Максутова", стелу "Город воинской славы", - рассказали в мэрии Петропавловска-Камчатского.

Там уточнили, что экскурсии посвящены обороне порта Петропавловск. Во время Крымской войны (1853-1856) состоялась оборона Петропавловска (ныне Петропавловск-Камчатский). В 1854 году в течение недели гарнизон города оказывал сопротивление англо-французской эскадре под командованием контр-адмиралов Дэвида Прайса и Феврие де Пуанта.