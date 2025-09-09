В Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых

Богатейших граждан могут ждать НДФЛ выше 22%, налог на роскошь и специальный налог на состояние

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель партии и думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил для сверхбогатых россиян поднять прогрессивную шкалу НДФЛ выше 22%, ввести налог на роскошь и специальный налог на состояние. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

Ранее агентством Bloomberg был опубликован очередной "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2025 года на $24,62 млрд.

"Наши предложения очень простые. С прошлого года введена прогрессивная шкала подоходного налога (НДФЛ), о которой мы говорили с начала создания нашей партии, с 2006 года. Но 22% платят те, кто получает более 50 млн рублей в год. И те, кто 500 миллионов рублей получает и еще больше, они все равно платят только 22%. Первое решение - это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%, и ничего с ними не будет", - сказал депутат.

Кроме того, он предложил ввести дополнительный налог на "самолеты, яхты и вертолеты". При этом, как отметил Миронов, необходимо убедиться, чтобы такой налог на роскошь "не затронул граждан, а его действительно платили олигархи".

"И третье - это специальный налог на состояние, есть такая мировая практика. Сейчас Минфин формирует бюджет. Вместо того, чтобы брать с граждан очередные какие-то налоги, нужно потрясти этих жирных котов. Я думаю, что это было бы справедливо", - сказал парламентарий.