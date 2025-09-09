Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что из-за длительного периода жаркой погоды, в Якутии долгое время держится пятый класс пожарной опасности, что нетипично для этого времени года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Температура выше нормы в течение этой недели прогнозируется в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе: в Архангельской области температура на 6-7 градусов выше нормы, максимальная температура с 10 по 14 сентября составит 21-24 градуса. В Ненецком автономном округе температура будет на 6-8 градусов выше нормы, максимальное значение составит 17-21 градус, в Мурманской области такая же температура - 17-21. В Псковской, Коми, Ленинградской областях, включая Санкт-Петербург, с 10 по 14 сентября на 6-8 градусов температура будет выше нормы, со значениями 20-25 градусов", - сказал он. В Калининградской области температура выше 20 22 градусов.

На севере Урала, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах температура будет в ближайшие дни выше 15-18 градусов, что на 4-6 градусов выше нормы. В Новгородской, Вологодской областях температура прогнозируется в пределах 20-23 градусов до конца рабочей недели, в выходные - около 20-21 градуса. В Приморском крае с 12 по 14 сентября температура будет на 6-7 градусов выше нормы, максимальное значение составит 25-28 градусов. Очень высокая температура будет отмечаться в Республике Саха в ближайшие рабочие дни недели, с 10 по 12 сентября значения превысят норму на 5-6 градусов и составят 19-22 градуса.

Вильфанд рассказал, что из-за длительного периода жаркой погоды, в Якутии долгое время держится пятый класс пожарной опасности, что нетипично для этого времени года. "Площадь в Якутии, "занятая" пятым чрезвычайным классом пожароопасности, будет уменьшаться к концу недели, но еще будут очаги. Это не частое событие, когда в середине сентября в Якутии такая высокая пожароопасность. Обычно в это время года там уже она сходит на нет", - подчеркнул метеоролог.