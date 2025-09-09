Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко отметил, что "мир детства должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тренд на "бежевых мам", выбирающих исключительно приглушенные, пастельные тона, а заодно ограничивающих ребенку палитру впечатлений и эмоций, может быть вреден для формирования личности, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Проблема "бежевых мам" сейчас скорее является хайпом, чем распространенной практикой. Возможно, это попытка некоторых женщин уйти в минимализм или вызвать ажиотаж в соцсетях. Несмотря на это, "пастельное" воспитание все же может вызывать проблемы. Мир детства должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями", - сказал он.

Наилучший вариант - когда в семье есть чувство меры и адекватная культура потребления, добавил эксперт. Если перекосы все же возникают, исправить их можно через социализацию.

"Чем раньше ребенок попадет в социальную среду, тем меньше рисков в отношении любого экстравагантного воспитания. Если же родители не справляются со своими обязанностями, у ребенка должна быть возможность общаться с бабушками, дедушками и другими родственниками", - пояснил Рыбальченко.

Кроме того, как уточнил собеседник агентства, в подобной ситуации может помочь дошкольное образование.