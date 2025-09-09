КРДВ подала в суд на инвестора строительства "Этнической деревни" на Камчатке

Соглашение предусматривало реализацию проекта с 2016 по 2020 год с суммой заявленных инвестиций 236 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подала иск в суд на компанию - резидента свободного порта Владивосток "Павлин" о нереализации инвестиционного проекта "Этническая деревня" на Камчатке стоимостью 236 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

Соглашение предусматривало реализацию проекта с 2016 по 2020 год с суммой заявленных инвестиций 236 млн рублей. Ответчик планировал создать 48 рабочих мест и заключил договор аренды земельного участка площадью 13 тыс. кв. м.

"Специалистами управляющей компании проведен осмотр земельного участка, в результате которого установлено, что данная территория используется как общественная прогулочная зона. Таким образом, как полагает истец, деятельность, предусмотренная соглашением, резидентом не осуществляется. Управляющей компанией принято решение о расторжении соглашения об осуществлении деятельности. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края", - сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 22 сентября.