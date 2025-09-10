В Роструде пояснили, каким работникам сократили длительность рабочего времени

Сокращенная продолжительность рабочей недели установлена для несовершеннолетних сотрудников, инвалидов I или II группы, а также работников предприятий с вредными или опасными условиями труда

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для сотрудников до 18 лет, инвалидов I или II группы, а также работников с вредными или опасными условиями труда. Об этом свидетельствуют данные Роструда, которые изучил ТАСС.

Так, согласно трудовому законодательству, нормальная продолжительность рабочего времени для большинства работников не может превышать 40 часов в неделю.

При этом для некоторых категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. В частности, это работники в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю, и работники в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. Также это сотрудники, являющиеся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю, и сотрудники, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ (специальной оценки условий труда) отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

Кроме того, в организации может вводиться суммированный учет рабочего времени, если его максимальную продолжительность за неделю невозможно соблюдать по условиям производства.

Законодательство для отдельных категорий сотрудников также регулирует максимальную продолжительность рабочего дня - для работников от 15 до 16 лет (5 часов), для работников от 16 до 18 лет (7 часов), для работников, обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях в возрасте от 14 до 16 лет (2,5 часа) и в возрасте от 16 до 18 лет (4 часа), для работников с вредными или опасными условиями труда, если им установлена 36-часовая рабочая неделя (8 часов), для работников с вредными или опасными условиями труда, если им установлена 30-часовая рабочая неделя и менее (6 часов).

Для остальных работников максимальная продолжительность ежедневной работы не установлена. Она определяется в каждой организации правилами внутреннего трудового распорядка.