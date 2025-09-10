На стороне исполнителя оказались 40% тех, кто высказывался о ситуации в сети, а 25% выступили в поддержку главы Лиги безопасного интернета, указано в исследовании Ассоциации блогеров и агентств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство российских блогеров предпочли не высказываться в сети по теме конфликта исполнителя Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. При этом среди тех, кто все же публиковал комментарии, 40% оказались на стороне Крида, а 25% - Мизулиной, свидетельствуют результаты оперативного исследования среди российских инфлюенсеров, проведенного Ассоциацией блогеров и агентств (АБА), его результаты поступили в ТАСС.

Как отметили в АБА, конфликт Крида и Мизулиной стал одним из наиболее ярких сюжетов новостной сводки начала сентября. Так, по состоянию на 8 сентября, согласно аналитике АБА, только в Telegram насчитывалось более 4 500 публикаций на эту тему, а в Instagram (запрещен, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и YouTube - еще не менее 5 000.

"Аналитики АБА изучили случайную репрезентативную выборку из публикаций более чем 100 российских блогеров с аудиторией более чем 100 000 человек и выяснили следующее: большинство авторов - более 50% предпочли по теме не высказываться. Из тех, кто высказал свое мнение, сторону Крида в той или иной степени занимают не менее 40% инфлюенсеров; сторону Мизулиной заняли не более 25% авторов. Еще 35% авторов высказались по теме нейтрально", - сообщили в Ассоциации.

Согласно результатам аналитики, наибольший резонанс вызвала активная реакция на ситуацию Ксении Собчак. Из наиболее ярких заявлений в поддержку Крида в АБА отметили публикации Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Ларисы Долиной, а также Василия Винокурова и Владислава Даванкова.

"Среди поддержавших Мизулину можно отметить депутата Виталия Милонова, блогера Сашу Стоун. Среди старающихся держать нейтралитет стоит отметить Иду Галич, Николая Соболева, Марию Погребняк и других", - добавили в Ассоциации.

Исследование проводилось с 30 августа по 8 сентября на платформах Telegram, Instagram и YouTube.

История конфликта

Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Крида в "Лужниках". Поводом для критики стали танцевальные номера с участием девушек на пилоне, а также эпизод, в котором певец поцеловался с танцовщицей.

Крид опубликовал в своем Telegram-канале ответ на критику, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещал исправить и доработать номер. Кроме того, певец назвал поведение Мизулиной "совращением несовершеннолетних и обесцениванием семейных ценностей".