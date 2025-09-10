Коридоры безопасности из сетей показывают высокую эффективность, сообщил официальный представитель предприятия-разработчика "Системы механической защиты"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Туннели из растягивающихся улавливающих сетей создают на базе сельскохозяйственных и других промышленных предприятий в России для защиты сотрудников и транспортных средств от беспилотников. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель предприятия-разработчика "Системы механической защиты" (СМЗ).

"Нашу разработку, туннель Дарвина, закупают частные коммерческие предприятия для организации безопасных коридоров внутри объектов. К примеру, в Белгороде есть хозяйственные предприятия, где зерновозы и другая дорогостоящая техника поражаются дронами, когда просто перемещаются от одного цеха до другого. Туннели из сетей, коридоры безопасности для них просто спасение. Это идеальное решение, многоразовое, на долгую перспективу использования", - отметили в организации.

В СМЗ подчеркнули, что поточная установка подобных коридоров безопасности на предприятиях была начата с начала текущего года. "До этого года организация работала строго по закрытым контрактам. В публичное поле мы вышли в январе 2025 года. Поступило распоряжение применить эту технологию для защиты гражданских объектов в массовом порядке. Помимо аграриев, защищаем множество других объектов - предприятия спецхимии, алкогольной промышленности, водородные станции, жировые комбинаты и так далее", - сообщили в организации.

Там уточнили, что коридоры безопасности из сетей показывают высокую эффективность. "На сегодняшний день не зафиксирован ни один случай, чтобы заказчик сообщил нам, что сетка не сработала и объект уничтожен или же пришел в негодность. Мы всегда на связи с заказчиками, потому что важно понимать, какие устройства применяет противник и какова методика ведения войны", - добавил официальный представитель СМЗ.

Туннель Дарвина был презентован в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде (6-7 сентября).