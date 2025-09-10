Губернатор Самарской области заявил о полном переходе в Max

Max позволяет всем общаться безопасно, считает Вячеслав Федорищев

САМАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что полностью переносит работу в национальный мессенджер Max. Об этом глава региона сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Max - это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно. Поэтому я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в Max. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области", - заявил Федорищев.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.