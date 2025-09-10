По словам заместителя руководителя Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, поддержанию здоровья в отряде способствуют системный медицинский контроль за состоянием здоровья

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ежегодная инфекционная заболеваемость в отряде космонавтов Роскосмоса представлена легкими формами единичных случаев ОРВИ благодаря существующей системе отбора и подготовки, а также профилактическим мерам. Об этом в колонке для ТАСС рассказал командир отряда, Герой РФ, бывший специальный корреспондент ТАСС на МКС, заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

"Как и все люди, космонавты подвержены инфекционным заболеваниям. Но существующая система отбора и подготовки космонавтов выдает идеально здоровых людей с отличными физиологическими показателями по всем параметрам, включая иммунитет. Это - основа эпидемического благополучия в отряде, где ежегодная инфекционная заболеваемость представлена легкими формами спорадических, единичных случаев ОРВИ. Тем не менее, учитывая очень высокую цену трудопотерь от возможных инфекционных заболеваний космонавта, все профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме", - сказал Кононенко.

По его словам, поддержанию здоровья в отряде способствуют системный медицинский контроль за состоянием здоровья, медицинское сопровождение тренировок, индивидуализация занятий, ограниченное число проверенного инструкторско-преподавательского состава, а также закрытые для посещений рабочие места, территории ЦПК и Звездного городка.

