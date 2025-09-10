Депутат просит главу Роспотребнадзора Анну Попову предоставить информацию о количестве нарушений требований к температурному режиму в российских школах и детских садах за два года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Родители школьников жалуются на несоблюдение температурного режима в ряде образовательных организаций. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Согласно действующим санитарным правилам и нормативам (СанПиН), в помещениях образовательных организаций должен обеспечиваться комфортный и безопасный для здоровья детей температурный режим. Однако, по информации, поступающей от родителей и педагогов, данные требования соблюдаются далеко не всегда, что приводит к увеличению заболеваемости, снижению концентрации внимания и ухудшению общего самочувствия детей", - отметил парламентарий.

Депутат просит Попову предоставить данные о количестве нарушений требований к температурному режиму, выявленных в российских школах и детских садах в период с 2022 по 2024 год включительно. Также Нилов попросил сообщить о количестве должностных лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение соответствующих санитарно-эпидемиологических требований и планах Роспотребнадзора по совершенствованию системы контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в образовательных организациях, включая обеспечение температурного режима.

"Информация будет использована для дальнейшей работы по решению озвученных родительским сообществом вопросов", - заключил Нилов.