Специалисты ведомства будут получать эту информацию сами из госреестров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Работодателям с сентября не нужно представлять в Социальный фонд данные по основному виду экономической деятельности (ОВЭД), так как специалисты ведомства будут их получать сами из государственных реестров. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые изучил ТАСС.

Ранее компании ежегодно направляли в фонд документы для подтверждения вида деятельности. На основе полученных сведений отделения фонда устанавливают тариф взносов, соответствующий уровню профессионального риска у страхователя. Чем выше класс риска по основному виду деятельности, тем выше размер страхового тарифа.

"С сентября страхователям не нужно представлять в Социальный фонд данные по основному виду экономической деятельности. Эту информацию специалисты Соцфонда теперь будут самостоятельно получать из государственных реестров о юрлицах и предпринимателях (ЕГРЮЛ и ЕГРИП)", - пояснили в фонде.

При этом есть исключения - в отношении обособленных подразделений юрлиц, зарегистрированных как самостоятельные страхователи, порядок подтверждения остается прежним, они продолжат направлять в фонд подтверждающие сведения.

Сведения об основном виде экономической деятельности нужны для определения тарифа взносов на страхование работников от травматизма и профессиональных заболеваний. Чем выше класс риска по основному виду деятельности, тем выше размер страхового тарифа. Работодатели ежемесячно уплачивают взносы на обязательное социальное страхование своих работников.