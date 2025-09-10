Абсолютным лидером стал Приморский край, где при фиксированном графике работы и стажем по специальности от года до трех лет сварщикам предлагают в среднем 200 тыс. рублей, говорится в исследовании платформы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самые высокие зарплатные предложения для сварщиков в России зафиксированы в Приморском крае - в среднем им предлагают 200 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Сварщики могут уверенно конкурировать с айтишниками в доходности в ключевых регионах. Абсолютным лидером стал Приморский край, где им при фиксированном графике работы и стажем по специальности от года до трех лет предлагают в среднем 200 000 рублей - это рекорд по стране. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в итогах исследования.

Также в регионе зафиксирован рекордный прирост числа вакансий для этих специалистов - более чем в два раза (+114%) за год. Такой рост объясняется тем, что в Приморском крае активно строятся новые заводы, город-спутник и другие крупные инфраструктурные объекты, где требуются сварщики.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений для сварщиков летом 2025 года оказалась Москва - в столице специалистам предлагали в среднем 174 424 рубля в месяц (+37% за год). Третью позицию в рейтинге заняла Новгородская область, где сварщики с опытом от года до трех лет могут рассчитывать на 173 834 рубля в месяц (+20% за год). Далее идут Тульская область, где средний уровень зарплатных предложений для сварщиков составил 173 190 рублей в месяц (+41% за год), и Томская область со средними предлагаемыми зарплатами в размере 167 286 рублей (+69% за год).

"Сварщики остаются одними из самых востребованных специалистов в российской экономике - они нужны практически везде: от машиностроения и судостроения до добывающей промышленности и крупных инфраструктурных проектов. Именно поэтому мы наблюдаем стабильно высокий спрос и конкурентоспособные зарплатные предложения по всей стране. В ряде регионов - особенно на Севере и в зонах с особыми климатическими условиями - к базовой зарплате также применяются районные коэффициенты и северные надбавки, что еще больше способствует росту предлагаемых зарплат", - отметил директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков.