Над Амуром натянули первый трос между опорами канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Первый канат натянули над Амуром между опорами единственной в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ (КНР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

"Канат сначала закрепили на опоре в Хэйхэ, а затем на судне переправили на российскую сторону. Сопровождали транспортировку пограничные службы двух государств - Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Монтаж канатов выполняется китайскими подрядчиками с привлечением экспертов "Агентства развития проектных инициатив" (входит в ГК "Регион", управляющей проектом строительства канатной дороги)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для каждой кабины, рассчитанной на 110 человек, нужны канаты весом 30 тонн. Согласно технологии, сначала над рекой натягивается тонкая веревка, которую может нести человек. Этот канат закрепляют с обеих сторон на высоте 70 м и направляют на лебедку. Затем будут стыковаться более массивные канаты, которые с помощью лебедок размотают с одного берега на другой. Всего планируется сменить пять канатов разного диаметра и веса.

Предварительно были проведены все необходимые подготовительные работы: установлен электродвигатель для запуска шкивов - колес, которые приведут канаты в движение, закреплены лебедки и привезены канаты. Монтировать канаты будут в течение нескольких месяцев, завершить работы планируют в январе 2026 года, в результате над Амуром закрепят два каната для кабин. Во время монтажа акваторию реки Амур будут перекрывать для судоходства в ночные, утренние и вечерние часы.

Сейчас в Благовещенске продолжается строительство пассажирского терминала канатной дороги, здание готово на 70%. Терминал будет включать не только станцию канатной дороги, платформу, оборудование и пункт пропуска через государственную границу, но и магазин беспошлинной торговли, торговые и развлекательные объекты, ресторан с панорамным видом и видовые террасы. Общая площадь объекта - 26 тыс. кв. м. Завершить строительство должны к концу 2026 года.

Отмечается, что первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога позволит создать надежное круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Общая протяженность канатной дороги - 976,28 м. Рейс будет длиться 2,5 минуты. Пропускная способность канатной дороги составит 6,8 тыс. человек в сутки в каждом направлении или 2,5 млн человек в год в обоих направлениях. Общий бюджет проекта составляет 13,2 млрд руб.