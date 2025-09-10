Сенатор Шейкин: в РФ могут ввести ограничения на использование sim-боксов

Их применяют для телефонного мошенничества, отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минцифры разработало проекты нормативных актов, которые устанавливают правила использования sim-боксов (устройств для управления большим числом sim-карт), включая технические параметры и ограничения на их использование. Об этом сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Ранее сенатор направил обращение в ведомство, указав на рост числа мошеннических преступлений, совершенных с использованием sim-боксов. Такие устройства позволяют автоматизировать массовые звонки и СМС-рассылки, злоумышленники применяют их для телефонного мошенничества, подчеркнул он.

"Минцифры рассмотрело мое обращение и сообщило, что в рамках закона "О связи" введено определение абонентского терминала пропуска трафика (sim-бокса) и разработаны проекты нормативных актов: постановление правительства и приказ Минцифры, устанавливающие правила применения этих устройств, включая технические параметры и территориально разнесенные конфигурации", - сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что "согласно проектам использовать sim-боксы смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а оператор связи обязан заключать договор с указанием сведений об устройстве и целях его использования". Проекты нормативных актов, объяснил сенатор, проходят стадию согласования и общественного обсуждения.