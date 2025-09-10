Единый преференциальный режим ДФО может стать основой стратегии развития округа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Создание единого преференциального режима на территории Дальнего Востока с фокусом на высокотехнологичную промышленность и креативные индустрии может стать основой для работы стратегии развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом ТАСС сообщил директор центра "Российская кластерная обсерватория" Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поручил правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

"Чтобы стратегия заработала, в ее основе должна лежать сильная идея, способная "перевернуть стол" в "игре" по развитию Дальнего Востока. Мне кажется, что подобной идеей могло бы стать расширение режима ТОР на весь Дальний Восток с фокусом на высокотехнологичную промышленность и креативные индустрии", - сказал он.

Куценко отметил, что для преодоления логистических и инфраструктурных ограничений на Дальнем Востоке необходимы максимально простые и привлекательные для инвесторов условия.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике. Министр отмечал, что в рамках новой системы планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики преференциальные режимы.