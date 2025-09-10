Туристическую тропу создадут в нанайском селе Сикачи-Алян, где находятся петроглифы

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят 139 млн рублей на обустройство туристической тропы "Легенды сэвэнов" в нанайском селе Сикачи-Алян, где находятся петроглифы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"[Тропа] будет обустроена на территории нанайского села Сикачи-Алян, в месте расположения петроглифов, включенных в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Протяженность тропы составит около 5 км", - говорится в сообщении.

Проект включает создание визит-центра, арт-объектов, тематических зон об истории народов Приамурья и особенностях культуры и быта коренных жителей. Стоимость проекта - около 139 млн рублей, 126 млн из них будет выделено из федерального бюджета, 12 млн - из бюджета края, остальное профинансирует Хабаровский район. Ожидается, что тропа будет открыта уже в следующем году, а к 2028 году ее будут посещать до 50 тыс. человек в год.

Петроглифы Сикачи-Аляна - рисунки древних людей на камнях, которым более 12 тыс. лет. Памятник расположен у национального села Сикачи-Алян Хабаровского района в бассейнах рек Амур и Уссури. Петроглифы представлены стилизованными изображениями личин разнообразной формы, антропоморфными фигурами, изображениями животных - лосей, лошадей, тигров, кабанов, различных птиц, змей. Также присутствуют изображения лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы. В 2019 году правительство РФ присвоило памятнику статус объекта культурного наследия Дальнего Востока, признанным особо ценным.

Маршруты по Хехциру

Туристическую тропу "Легенды сэвэнов" откроют в рамках проекта "Тропы Дальнего Востока", который включает 18 эко-маршрутов в девяти дальневосточных регионах. Для отбора проектов регионы готовили заявки по 40 критериям: от востребованности у жителей до наличия исторических и природных объектов, а также перспектив всесезонного использования. Всего по проекту "Тропы Дальнего Востока" в ближайшие два года планируется создать и обустроить 118 км туристических троп. На реализацию проектов выделено 1,7 млрд рублей в рамках единой президентской субсидии.

В Хабаровском крае будет также реализован проект создания тропы "Легенды Хехцира". Маршрут располагается в пределах горнолыжного комплекса "Хехцир" в 30 минутах езды от Хабаровска. Ее протяженность составит около 3,8 км. Предусмотрено создание видовой площадки на самой высокой точке хребта, зип-лайна, веревочного городка. Реализация обойдется почти в 216 млн рублей, большая часть из них - 121,8 млн рублей - средства федерального бюджета. Еще почти 24 млн будет выделено из казны края, а 70 млн рублей добавит инвестор. Реализация проекта рассчитана на 2025-2026 годы. После открытия тропу будут посещать до 10 тыс. человек ежегодно.