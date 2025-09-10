В России традиционными точками притяжения для гостей из КНР остаются Москва и область, Петербург и Ленинградская область, а также Дальний Восток, добавил директор международной выставки туризма и индустрии гостеприимства МITT

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Безвизовый режим для граждан Китая при поездках в Россию усилит популярность таких экзотических для них направлений, как Байкал, Камчатка, Сибирь и Русский Север. Таким мнением с ТАСС поделился директор международной выставки туризма и индустрии гостеприимства МITT Максим Шилов.

2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва аналогичным образом ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.

"В России традиционными точками притяжения для гостей из Китая остаются Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Дальний Восток. Набирают популярность и более экзотические для китайских туристов направления - Байкал, Камчатка, Сибирь и Русский Север", - сказал Шилов.

Эксперт отметил, что введение безвизового режима для граждан Китая при поездках в Россию усилит популярность этих направлений.

Как ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России, безвизовый режим для граждан Китая при поездках в Россию в большей степени затронет приграничные с КНР регионы Дальнего Востока - там турпоток вырастет на 25-30%. По информации Минэкономразвития, Россию за минувший год посетили 1,1 млн путешественников из КНР, которые останавливались в гостиницах.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства МITT - профессиональная площадка для решения бизнес-задач в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Ежегодно на MITT собирается крупнейшее b2b-сообщество экспертов турбизнеса и индустрии гостеприимства из регионов России и различных стран мира. MITT-2026 состоится 11-13 марта 2026 года в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо".