В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и температура до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 20-22 градуса. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до отметки плюс шесть градусов.

Ветер будет восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс четырех градусов.

В Московской области из-за тумана до 08:00 действует желтый уровень предупреждения о погодной опасности.