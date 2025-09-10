Присвоение звания "Ветеран труда" горнякам и металлургам предложили упростить

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал, что ему поступило соответствующее обращение председателя Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с просьбой упростить правила присвоения звания "Ветеран труда" работникам горно-металлургической отрасли. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"На протяжении нескольких лет профсоюзы предлагают изменить действующие условия для присвоения звания "Ветеран труда" работникам горно-металлургической отрасли, но, к сожалению, ситуация не меняется. Прошу Вас рассмотреть возможность дать указание изучить сложившуюся ситуацию в целях ее разрешения", - говорится в документе.

Миронов рассказал, что в его адрес поступило обращение председателя Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России. Отмечается, что работнику горно-металлургической отрасли может быть присвоено звание "Ветеран труда" только при наличии у него медали "Трудовая доблесть". При этом для награждения медалью необходимо наличие ведомственной награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

"Установленная с 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации двухступенчатая система для присвоения звания "Ветеран труда", привела к снижению количества работников, которым может быть присвоено звание "Ветеран труда", - указано в письме.