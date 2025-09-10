В исследовании участвовали 5 135 жителей России и стран СНГ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) готовы сменить регион жительства ради работы, при этом половина из них в таком случае ожидают минимум двукратного повышения зарплаты с компенсацией затрат на жилье и транспорт. Об этом свидетельствуют результаты исследования ANCOR, Всероссийского проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей", Ассоциации консультантов по подбору персонала и Ассоциации частных агентств занятости (имеется в распоряжении ТАСС).

Исследование было проведено с 12 по 31 августа 2025 года и охватило 5 135 жителей России и стран СНГ.

"76% готовы к переезду ради работы, причем 52% рассматривают и самые удаленные территории. Важно, что каждый второй молодой человек студенческого возраста тоже готов к этому шагу. Это подтверждает, что мобильность и желание развиваться у молодых людей высоки, но одновременно демонстрируют барьеры, которые необходимо снимать: главными стоп-факторами становятся редкие встречи с близкими и инфраструктура", - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Больше половины (58%) молодых людей в возрасте 18-24 лет готовы переезжать ради интересной работы и развития. При этом среди представителей наиболее активного трудового возраста (25-35 лет) мотивация к переезду в северные и дальневосточные невысокая - всего 15%, что указывает на необходимость специальных программ поддержки и мотивации для этой группы.

Привлекательность переезда

Среди основных факторов, влияющих на желание переехать: комфортное жилье (21%), возможность заработать на покупку собственного жилья (21%) и значительные денежные "подъемные" выплаты (20%). Также важны стабильность региона и перспективы его развития (13%) и качественные медицинские услуги (15%).

Для трети респондентов (30%) отметили, что опыт работы в северных и дальневосточных регионах способен повысить ценность их резюме и улучшить карьерные перспективы. Финансовая мотивация играет ключевую роль - 58% участников опроса ожидают минимум двукратного повышения заработной платы с компенсацией затрат на жилье и транспорт. При отсутствии таких условий экономическая привлекательность региона значительно снижается. Также большую роль играют семья и социальная поддержка. 71% респондентов хотели бы переехать вместе с семьей или рассчитывают на ее поддержку, что подчеркивает важность создания социальных условий для комфортного проживания работников и их близких в новых регионах.

Также опрошенные назвали главные препятствия для переезда - это удаленность региона и редкие встречи с родственниками (49%), недостаточно развитая инфраструктура и бытовые неудобства (41%), климатические особенности и связанные с ними опасения за здоровье (36%). Кроме того, смущает дороговизна жизни на Севере и Дальнем Востоке. У респондентов возникают сомнения насчет размера зарплат - компенсирует ли ее рост высокие расходы на продукты, лекарства и транспорт, в частности авиаперелеты.

При этом среди жителей северных и дальневосточных территорий 62% задумываются о переезде в другие регионы. Это говорит о том, что проблема удержания локальных кадров очень актуальна. При этом 65% видят положительные изменения в развитии качества жизни в регионе, особенно в улучшении транспортной инфраструктуры и дорог. Потенциально это может снизить отток населения. "13% респондентов формулируют спрос на высокое качество жизни, говорят о важности уровня и перспектив развития региона в целом. Это говорит о необходимости комплексного подхода к привлечению и удержанию талантов на Севере и Дальнем Востоке. Здесь нужно тесное сотрудничество бизнеса и государства, направленная работа по созданию условий, которые позволят задействовать, как подтверждает наше исследование, реально существующий трудовой потенциал", - добавил генеральный директор стаффинговой группы ANCOR Сергей Саликов.