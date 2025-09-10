Храмовый комплекс посвятили Победе во Второй мировой войне и памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Первый камень в основание храма в честь всех святых церкви русской заложен в Хабаровске, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Чин освящения совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

"Храмовый комплекс посвящен Победе во Второй мировой войне и памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Его построим в Краснофлотском районе рядом с храмом - памятником воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери", - написал Демешин.

Начало работ запланировано на весну 2026 года. Церковь, выполненную в традициях древнерусской архитектуры второй половины ХII века, увидят все приезжающие в город по Амурскому мосту.

"Храм станет духовным памятником героизму, самоотверженности и любви к Отечеству. Здесь, в сердце нашего края, будет звучать молитва о павших воинах - тех, кто защищал Россию в годы войн и конфликтов, кто не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и наших детей", - добавил губернатор.

Он отметил также, что каждый может сделать вклад в общее дело - посильной помощью, трудом на стройплощадке и молитвой.