Специалисты продолжают отсыпку временных насыпей, укрепляют берега, отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов

ЧИТА, 10 сентября. /ТАСС/. Продолжается снижение уровня воды в реке Чите, за сутки возле города Читы вода спала на 62 см. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"На 62 см снизился уровень воды в реке Чите. Текущая отметка [в городе Чите] - 330 см. В Бургени вода отступила на 17 см. Уровень сейчас - 257 см. В Шишкино река потеряла 28 см. На сегодняшний день отметка воды - 234 см", - написал Осипов.

Он отметил, что специалисты продолжают отсыпку временных насыпей, укрепляют берега. Возводится защитная дамба на реке Чите. Работы еще не завершены, но часть конструкции уже обеспечивает безопасность жителям микрорайона Остров в столице Забайкалья.