Инженерное сооружение общей длиной 10 км предназначено для автомобильного и железнодорожного сообщения

ШАНХАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Вантовый мост с самым длинным основным пролетом в мире - 1 208 м - открылся в восточной провинции Цзянсу в КНР. Как сообщила газета China Daily, новая переправа через реку Янцзы соединила города Тайчжоу и Чанчжоу.

Инженерное сооружение общей длиной 10 км предназначено как для автомобильного, так и железнодорожного сообщения. Оно сократило время в пути между Тайчжоу и Чанчжоу с 1 часа 20 минут до примерно 20 минут.

Помимо основного пролета длиной 1 208 м, у моста есть два боковых пролета по 388 м. Высота двух его опор составляет 350 м, что эквивалентно величине 120-этажного здания. Мост выдерживает нагрузку 530 тыс. тонн. Он прошел заключительный тест перед эксплуатацией: 110 грузовиков общим весом 4 400 тонн одновременно проехали по нему.

Строительство моста через Янцзы велось шесть лет.

Ранее Русский мост во Владивостоке считался вантовым мостом с самым длинным пролетом в мире - 1 104 м.