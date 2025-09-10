МТС AdTech: четверть вакансий в 2026 году будут включать навык работы с ИИ

Искусственный интеллект заменит сотрудников, которые не умеют им пользоваться, считает директор по персоналу МТС Анна Клефос

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Каждое четвертое предложение о работе на рынке труда к 2026 году будет включать в себя умение использовать искусственный интеллект для рабочих задач. Такое мнение ТАСС выразила директор по персоналу МТС AdTech Анна Клефос.

"Искусственный интеллект никогда не заменит живых сотрудников, но заменит тех, кто не умеет им пользоваться. Количество вакансий с обязательным условием уметь пользоваться цифровыми продуктами, будет расти, и к 2026 мы ждем, что каждое четвертое предложение о работе будет включать в себя этот навык, как базовый", - сказала она.

Она привела данные опроса МТС AdTech, согласно которым в настоящее время только 10% респондентов используют ИИ исключительно в рабочих целях. При этом работодатели уже ждут от своих сотрудников умения применять нейросети для решения задач и экономии рабочего времени.

Клефос считает, что для того, чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке труда, сейчас просто необходимо внедрять ИИ в свою деятельность. В первую очередь нужно разобраться в видах нейросетей, под какие задачи лучше подходит тот или иной цифровой помощник.

"Следующим шагом надо выяснить, какие рутинные процессы в работе можно делегировать нейросети. Например, в HR с помощью ИИ удобно создавать описание вакансий и вычислять из потока резюме самые перспективные. Очень важно помнить, что в чат с ИИ нельзя загружать конфиденциальную информацию, данные, представляющие коммерческую тайну и персональные данные. Третий шаг - это создание промтов - команд для нейросети, которые помогут ИИ выполнить задание", - добавила она, отметив, что чем больше практики, тем более точно будут они выполняться.

При этом Клефос напомнила, что работу нейросети нужно проверять и верифицировать. Разумное использование искусственного интеллекта позволяет экономить время на рутинных процессах, но критическое мышление и профессионализм он не заменит, подытожила она.