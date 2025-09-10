В столице будет тепло в течение недели

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Температура, соответствующая характеристикам летних месяцев, ожидается в Москве всю текущую неделю. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве наступил длительный период летней погоды. Лето продолжается, оно перешагнуло в осень, не посмотрев на календарь. В среду и четверг прогнозируется ясная солнечная погода с температурой 20-23 градуса. В пятницу и в выходные тоже солнечная хорошая погода: в Москве будет температура около 18-20 градусов, по области - 17-21 градуса, что выше нормы на 2-3 градуса. В понедельник была такая температура, которая по климату соответствовала первой декаде июля, а во вторник - середине августа. Со среды начнется такая погода как в третьей декаде последнего летнего месяца", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра пояснил, что ночные температуры будут постепенно понижаться. Это связано с тем, что при малооблачной погоде происходит выхолаживание подстилающей поверхности. В Москве минимальные температуры будут около 5 градусов, в центре города - до 12. Утром, к 9 часам, температура будет быстро повышаться до 15 градусов из-за влияния солнца.