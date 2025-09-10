Завершить строительство планируют летом 2026 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Газопровод высокого давления длиной около 1,5 км, который пройдет через районы Хорошево-Мневники и Пресненский, построят в Центральном и Северо-Западном административных округах столицы. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Новый газопровод рассчитан на срок службы более 40 лет. Завершить строительство планируется летом 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большая часть трубопровода (1 441 м) будет проложена закрытым способом с использованием технологии микротоннелирования - современного бестраншейного метода, который позволяет прокладывать трубопроводы без вскрытия поверхности. Это позволит снизить воздействие на город и не затронуть дороги и инженерные сети, а также позволит увеличить срок службы объекта. На отдельных участках протяженностью свыше 53 метров работы проведут открытым методом.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства столицы обустроят девять подземных переходов с применением технологии микротоннелирования.

Реализация проекта позволит повысить надежность газоснабжения жилых домов, зданий социальных учреждений и других объектов городской инфраструктуры столицы, а также создаст резерв для дальнейшего развития газовой сети Москвы.