Сеансы купания можно забронировать на сервисе "Мосбилет"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Воспользоваться городскими бассейнами в парках столицы и на площадках "Московских сезонов" можно как минимум до конца текущей недели, в том числе в День города. Это следует из данных сервиса "Мосбилет", где можно забронировать сеансы купания.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, погода в Москве до конца этой недели будет теплой. Днем температура будет держаться на уровне 21-23 градусов выше нуля. Для москвичей и гостей города, которые планируют продолжать купальный сезон во время потепления, сейчас в Москве работают более 30 зон для плавания на открытом воздухе. В их числе 14 бассейнов в 12 парках Москвы, среди которых "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", парк 50-летия Октября и другие. Также можно посетить бассейны на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов". Как убедился корреспондент ТАСС, сеансы для бронирования на сайте "Мосбилета" доступны до 14 сентября.

Купание же в городских водоемах в это время, несмотря на теплые выходные, не рекомендуется. Как сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, теплый воздух и солнце в осенний сезон не могут прогреть воду до комфортной и безопасной температуры для купания.

"Плавание в воде с температурой ниже плюс 18 градусов может грозить переохлаждением, простудными заболеваниями из-за сниженного иммунитета, судорогами и даже сердечным приступом. Холодная вода и перепады температур - это всегда стресс для организма, поэтому если хочется продлить себе лето, то стоит выбирать закрытые и подогреваемые бассейны", - посоветовал специалист.