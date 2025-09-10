На русском языке пишут не только российские, но и зарубежные писатели, интересные произведения появляются, например, в Индии и Китае, отметил председатель жюри и оргкомитета премии Максим Замшев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всероссийская литературная премия "Гипертекст" имени А. Б. Чаковского в новом, четвертом сезоне представила отдельную номинацию для авторов из-за рубежа, пишущих на русском языке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"Девиз нового сезона премии: "Читай по-русски". На русском языке пишут не только наши, но и зарубежные писатели. Появляются очень интересные произведения не только в странах СНГ, но и в Индии, Китае, у иранских и южноамериканских авторов. Такие заявки уже принимались экспертной комиссией премии, поэтому было принято решение вынести их в отдельную новую номинацию - в прозе и поэзии. Это новый эксперимент. Посмотрим, что получится", - сказал председатель жюри и оргкомитета премии Максим Замшев, чьи слова приводит пресс-служба.

Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2025 года. В пресс-службе отметили, что подать заявку могут не только издательства и творческие объединения, выдвигающие свои книги, но и авторы, и литературные блогеры. Организаторы уточнили, что география проекта в 2025 году расширится. В этом сезоне представители премии намерены посетить Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию и Узбекистан. Общий призовой фонд премии составляет 6 млн рублей.

Итоги премии будут подведены весной 2026 года. Всероссийская литературная премия "Гипертекст" имени А. Б. Чаковского учреждена "Литературной газетой" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.