В Хабаровске началось рассмотрение дела об уничтожении здания музыкального театра

Как сообщили в прокуратуре региона, во время проведения электросварочных работ коммерческой организацией были нарушены правила пожарной безопасности, что повлекло воспламенение горючих строительных материалов, прилегающих к зданию театра

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска начал рассмотрение уголовного дела об уничтожении здания Хабаровского краевого академического музыкального театра, сообщила прокуратура Хабаровского края.

"В Центральном районном суде г. Хабаровска началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух представителей коммерческой организации, по вине которых произошло возгорание здания Хабаровского краевого академического театра", - говорится в сообщении. Начался допрос свидетелей.

В августе 2024 года руководством учреждения культуры был заключен договор с коммерческой организацией на проведение капитального ремонта крыши театра. Подрядчик для выполнения работ привлек неквалифицированных иностранных специалистов, часть которых находилась на территории Российской Федерации нелегально. Во время проведения электросварочных работ были нарушены правила пожарной безопасности, что повлекло воспламенение горючих строительных материалов, прилегающих к зданию театра. Строение выгорело полностью.

Государственный обвинитель изложил суть предъявленного обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).