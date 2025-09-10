В Новосибирске ИИ напишет музыку мюзиклу драматического театра

В постановке будет порядка 20 музыкальных номеров

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева представит в начале декабря 2025 года современную адаптацию "Золушки", которая станет первый мюзиклом учреждения за 20 лет. Для написания музыки к более чем 20 номерам будут привлечены силы искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей, сообщил в пресс-центре ТАСС худрук учреждения Сергей Афанасьев.

"Автор стихов к песням - Дмитрий Рябов, наш замечательный новосибирский поэт, который лихо владеет искусством написания песенных стихов. Что касается музыки - у нас есть хулиганская задумка, мы хотим попробовать поработать с ИИ, с нейросетями. Хотим вступить в контакт с такой программой. Это наши первые шаги в таком эксперименте, они очень любопытны", - сказал Афанасьев в пресс-центре ТАСС, отметив, что всего в постановке будет порядка 20 музыкальных номеров. Премьера назначена на начало декабря.

Худрук театра подчеркнул, что музыка для спектакля будет написана в стиле рок-оперы. "Заниматься запросами для ИИ буду я, звукорежиссер и Дмитрий Рябов. Будем думать о том, чтобы это было ярко и зрелищно. Живые инструменты, живой вокал, компьютерные технологии - тут все средства хороши", - добавил Афанасьев.

Кроме того, в 38-м творческом сезоне театр покажет спектакль "Месяц в деревне" по пьесе Тургенева и постановку "Ромео и Джульетта", для которой будет использован классический текст с добавлением современных элементов. В этом году труппу театра пополнили 20 новых артистов и 5 режиссеров, готовящих премьеры, которые в будущем войдут в репертуар учреждения.

Также в новом сезоне новосибирский театр впервые примет участие в программе "Большие гастроли": он повезет в Тольятти постановки "Ханума", "Женитьба Фигаро", "Пеппи Длинныйчулок" и "Маша и Витя против "Диких гитар".

О театре

Афанасьев создал театр в 1987 году, и более 30 лет он не имел собственной сцены. Он занимал подвал и часть первого этажа общей площадью более 600 кв. м в одном из зданий в центре города. Мэрия Новосибирска решила предоставить театру двухэтажное строение, где ранее располагался кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию. Работы начались в 2020 году. Общая площадь здания - порядка 3 тыс. кв. м. Впервые после реконструкции театр открылся весной 2023 года. Труппа театра имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей.