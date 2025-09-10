Станции позволят платить картами или делать переводы, пользоваться онлайн-сервисами, созваниваться с коллегами и близкими

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Крымский оператор "Волна" развернул в общественных пространствах Крыма и Севастополя сеть бесплатных Wi-Fi зон малого радиуса, которые позволят оставаться на связи при отключениях мобильного интернета, но при этом не влияют на обеспечение безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в регионе. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА, подобные ограничения вводятся и в других субъектах РФ. В августе глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ограничения на работу мобильного интернета в Крыму начали ослаблять. Власти региона также выработали и представили свою систему по работе и взаимодействию ведомств с точки зрения скорости принятия решений по включению и отключению интернета, внедрение которой позволит Крыму стать "передовиком" в этом направлении.

"Indoor-покрытие, то есть малые сотовые станции "Волны", позволяют обеспечивать связью и мобильным интернетом закрытые общественные пространства: вокзалы, торговые и бизнес-центры, например. Это инфраструктурное решение, которое "Волна" реализует на территории Крыма и Севастополя, позволяет сохранять доступ в сеть для абонентов в условиях действия ограничений мобильного интернета. В зданиях c indoor-покрытием обеспечивается высокая скорость передачи данных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оборудование уже установлено в шести торговых центрах Симферополя и в одном ТРЦ в Севастополе. Также станции малого радиуса действия работают в Симферополе на парковке у железнодорожного вокзала и автостанции "Курортная", на Центральном рынке и в ряде других мест.

Представитель оператора подчеркнула, что это дает пользователям возможность доступа к привычным сервисам: несмотря на отсутствие мобильного интернета они все равно могут платить картами или делать переводы, пользоваться онлайн-сервисами, созваниваться с коллегами и близкими.

"Всем нам сложно сохранять привычный темп жизни в период ограничений - без мобильного интернета нас буквально выбивает из колеи. <…> В ближайшее время совместно с администрацией города мы планируем запустить Wi-Fi еще в шести районах Симферополя, а затем - развивать сеть публичных точек и indoor-сетей в остальных городах Крыма и в Севастополе. Для удобства туристов и местных жителей большинство точек доступа будет работать и после снятия ограничений мобильного интернета в регионе", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Волны" Константина Кушакова.