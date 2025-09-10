Также благодаря искусственному интеллекту в Татарстане уже отслеживают перемещение бездомных собак

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Людей, которые распространяют наркотики, планируют начать выявлять в Казани с помощью искусственного интеллекта на камерах уличного видеонаблюдения в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

"До конца года [система] будет готова", - сказал Хайруллин.

Также, по его словам, с помощью искусственного интеллекта в республике уже отслеживают перемещение бездомных собак. Кроме того, прорабатываются возможности использования ИИ для повышения уровня безопасности.

Ранее о разработке решения для выявления "закладчиков" ТАСС сообщал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев. По его словам, ИИ будет должен выявлять нестандартное поведение людей.