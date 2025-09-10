В 2025 году школа отмечает 100-летний юбилей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Все выпускники уникальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, которая расположена в городе Грязовце Вологодской области, за последние два года поступили в высшие и средние профессиональные учебные заведения. В целом за 100 лет работы школа подготовила более тысячи выпускников, она является одной из передовых в России благодаря постоянному усовершенствованию учебных программ, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Вологодской области.

"За последние два года 100% выпускников 10-х и 12-х классов поступили в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. Наиболее востребованные профессии у выпускников школы: массажист, музыкант, юрист, психолог, технолог, учитель адаптивной физической культуры", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

За последние пять лет в школе подготовили восемь призеров и победителей регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", шесть победителей и призеров всероссийских спартакиад детей-инвалидов по зрению по летним и зимним видам спорта, призера всероссийского конкурса активистов школьных музеев среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом учебном году педагоги школы завоевали три награды на всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

В 2025 году школа отмечает 100-летний юбилей. Она была открыта в марте 1925 года в городе Вологде, в 1927 году переведена в Грязовец. Сначала была начальной, затем семилетней, в 1958 году она стала средней. За годы работы школы выпустила более тысячи учеников. Из них наиболее известны председатель Архангельского регионального отделения Всероссийского общества слепых Надежда Нельзикова, преподаватель по классу духовых инструментов в Московском государственном институте искусств Василий Истомин, известный музыкант, лауреат международных и всероссийских конкурсов, органист Ольга Голубева, ученый, астроном Института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской Академии наук Михаил Фатьянов.

Школа в Грязовце, что в 49 км от Вологды, занимает трехэтажное кирпичное здание 1969 года постройки. Это учреждение с круглосуточным пребыванием детей, воспитанники находятся на полном государственном обеспечении, на сегодня 59 учеников. Это уникальное образовательное учреждение, где создана универсальная безбарьерная среда для учеников с различной степенью потери зрения, в том числе маломобильных. Школа является одной из передовых в России благодаря постоянной модернизации образовательного процесса, внедрению передовых просветительских программ по обучению и социализации детей, помощи их родителям и опекунам.