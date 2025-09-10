Форум объединяет талантливую и стремящуюся к знаниям молодежь, отметил президент РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино", который проходит в Ханты-Мансийске.

"Отрадно, что ваш проект состоялся и сегодня во второй раз собирает на площадке академии "Добрино" талантливую, энергичную, стремящуюся к новым знаниям молодежь, представителей органов власти, образовательных учреждений, некоммерческих организаций", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил президент, участникам форума предстоит обменяться наработанным опытом и обсудить проблемы, связанные с развитием гражданского общества в России. Кроме того, на форуме уделят внимание реализации востребованных программ, направленных на повышение качества жизни россиян, а также поддержке социально ориентированных НКО.

"И конечно, главные, основные темы вашей повестки посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Уверен, что предложенные вами инициативы послужат сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - добавил Путин.

Президент пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и всего наилучшего.

С 9 по 14 сентября 2025 года в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино". Форум реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", оператором которого выступает Росмолодежь. Цель форума - повышение устойчивости, развитие кадрового потенциала некоммерческого сектора как субъекта, вносящего вклад в достижение национальных целей развития России.